A la découverte du 13ème arrondissement de Paris

Le 13e arrondissement de Paris est avant tout un quartier résidentiel et commercial situé dans la partie sud-est de la capitale, sur la rive gauche de la Seine. Bien qu’il ne soit généralement pas reconnu comme un secteur où se rendent spontanément les touristes, le 13e arrondissement présente néanmoins plusieurs attraits pour le voyageur, dont la Bibliothèque nationale de France, qui fait désormais partie intégrante du nouveau quartier de Paris Rive Gauche, le deuxième projet d’urbanisme à grande échelle au sein de la ville de Paris.

À l’ouest du Paris Rive Gauche, le long de l’avenue de Tolbiac, se trouve le premier de ces projets d’urbanisme : Les Olympiades, avec son esplanade surélevée. La partie sud de l’arrondissement est reconnu comme étant le quartier chinois de Paris, le plus important quartier asiatique d’Europe.

Que voir à Paris 13ème ?

La Bibliothèque Nationale de France . La BNF conserve des collections de documents historiques d’origine française et internationale. Vous pouvez obtenir une carte journalière pour visiter ou choisir de visiter uniquement les expositions que la bibliothèque accueille.

La Butte aux Cailles . Un petit village dans la ville. Des petites rues très charmantes sur une colline à l'extrémité ouest du 13eme. Agréable pour déjeuner, prendre l'apéro en terrasse, ou dîner. C'est l'endroit où le groupe « Mano Negra » traînait à l'époque.

La manufacture des Gobelins , 42, avenue des Gobelins. Autrefois, la manufacture de tissu travaillait pour le Roi, elle est aujourd'hui un musée. Le quartier est également en pleine revitalisation. A découvrir.

Chinatown . Le quartier chinois du 13eme, à Olympiades, est à découvrir pour manger, faire du shopping ou encore visiter un des plus beaux temples bouddhiste de la capitale.

Le Street-Art. Le 13ème est considéré comme la Mecque du Street-Art parisien. De nombreux artistes internationaux y ont produit des œuvres colossales que vous découvrirez au cours de vos balades.

Où manger à Paris 13ème ?

Vous trouverez de nombreux restaurants dans tout l’arrondissement. Depuis quelques années et la gentrification du quartier de nombreuses adresses proposent une cuisine tendance et raffinée, comme notamment Popote & Papote sur la rue Tolbiac au niveau d’Olympiades. Mais nous allons ici évoquer ce qu’on considère comme étant les meilleures adresses, celles que les parisiens se passent depuis des années maintenant.

Sinorama , au croisement de l’avenue de Choisy et de la rue de Tolbiac. Un des nombreux restaurants chinois de la périphérie de l’arrondissement.

Phở 14 , (en face de Sinorama). Pour les soupes vietnamiennes, le plus réputé du secteur.

Chez Gladines , 5 rue des Cinq Diamants (sur la Butte aux cailles). De grandes salades basques et beaucoup d'ambiance dans ce restaurant à budget modéré. Ce lieu est presque toujours bondé le samedi soir.

, 5 rue des Cinq Diamants (sur la Butte aux cailles). De grandes salades basques et beaucoup d’ambiance dans ce restaurant à budget modéré. Ce lieu est presque toujours bondé le samedi soir. Le Temps des Cerises , 18-20, rue de la butte-aux-cailles (Métro : Place d’Italie). Si vous recherchez de la nourriture française de qualité, un grand choix de bons vins à des prix abordables, c’est l’endroit où aller. C’est ce qu’on peut appeler un « restaurant populaire », avec un personnel sympathique, une très bonne ambiance. Pas besoin de réserver une table, il suffit de se présenter et le « patron » vous trouvera une place (arrivez avant 20 heures si vous ne voulez pas faire la queue trop longtemps), et surtout éteignez votre portable ou vous serez mis à la porte !

Notez que le boudin à la Normande est un must, vous pouvez également déguster du foie gras et d'autres spécialités françaises.

Au Banquier , 7 Rue du Banquier (Métro Campo-Formio). La décoration est assez minimaliste, mais la cuisine nord-africaine de cet endroit est délicieuse.

Sala Thaï, 13 rue des Frères d'Astier de la Vigerie (Métro Maison Blanche). délicieuse et authentique cuisine thaïlandaise. dîner complet pour environ 35€, boissons comprises.

Se loger à Paris 13ème

Trouver un hébergement dans l’arrondissement peut être une excellente option. Déjà parce que le quartier est très bien desservi par les transports en commun et que vous pourrez graviter très facilement dans tout Paris, vous pourrez également rejoindre très rapidement les 7 gares, tout comme les deux aéroports parisiens. C’est aussi une bonne option car les hôtels à Paris 13ème sont bien moins chers que dans le centre historique de la capitale. Vous éviterez le secteur de la place d’Italie où les établissement hôteliers regorgent pourtant, mais où ils ne sont vraiment pas d’un bon rapport qualité prix.

Vous trouverez de superbes adresses comme le Green Hotel (90 Rue de Patay), ou encore la plus couru de l’arrondissement depuis quelques année maintenant, l’hôtel 3 étoiles Urban Bivouac, situé au 1 rue Sthrau, juste en face de la station de métro Olympiades. Cet hôtel n’est pas très grand et ne propose que 32 chambres, mais je peux vous assurer que vous ne regretterez en rien de l’avoir découvert. Le personnel est charmant, les chambres très bien équipées, on s’y sent comme à la maison, si ce n’est que nous avons rarement autant de services à notre disposition à la maison.

Vous pourrez également trouver de belles adresses à louer via AirBnb, mais faites bien vos comptes car les appartements à louer sur Paris pour de courtes durée sont souvent aussi chers, voir plus chers que les hôtels.

Boire un verre, sortir

Comme pour les restaurants, les lieux de sortie se multiplie à vitesse grand V dans l’arrondissement. Il y a fort à parier que vous trouverez facilement un bar sympa proche d’où vous logez. Cependant 2 adresses se démarquent dans le 13ème :

Batofar, 11 quai François Mauriac (Métro : Bibliothèque François Mitterrand ou Quai de la Gare). Le Batofar accueille des spectacles de danse et de musique électronique et d’autres événements culturels. C’est l’un des endroits les plus cool du coin depuis quelque temps. La piste de danse se trouve dans la cale, et le salon sur le pont supérieur. L’événement « chillout/cookout » du dimanche après-midi, qui se déroule sur le quai (par beau temps), est particulièrement intéressant.

La Dame de Canton (La Guinguette Pirate), Quai de la gare (Métro : Bibliothèque François Mitterrand ou Quai de la gare). Connue depuis des années sous le nom de la Guinguette Pirate, cette jonque chinoise a récemment été rebaptisée de son « nom de jeune fille », comme le dit leur site web. Le restaurant et les spectacles sont toujours les mêmes, avec à parts égales de la musique du monde, de la chanson française et des concerts pour enfants.

Rejoindre le 13ème arrondissement

A pied

Il faut environ 40 minutes pour rejoindre le 13e arrondissement depuis le centre de Paris (Île de la Cité), soit en passant par le coeur de ville, soit en longeant les quais de Seine. La promenade peut être très agréable : vous traverserez le Quartier Latin, et profitez en pour passer par la célèbre rue Mouffetard dans 5e arrondissement.

En métro

Vous pouvez vous rendre dans le 13e arrondissement en utilisant 3 lignes de métro :

La ligne 7 dessert les Gobelins près de la Manufacture des Gobelins, la Place d’Italie, Tolbiac ; bon point d’entrée pour le quartier chinois de Paris, la Maison-Blanche, et la Porte d’Italie, la Porte de Choisy et la Porte d’Ivry ; vous arriverez à ces trois stations si et seulement si vous prenez un métro qui va en direction de la Mairie d’Ivry. D’autres métros prennent une autre direction et quittent Paris immédiatement après Maison-Blanche.

La ligne 6 dessert la Glacière, Corvisart, Place_d’Italie, Nationale, Chevaleret – près des galeries d’art de la rue Louise-Weiss, et le Quai de la Gare, près du BatOFar notamment.

La ligne 14 dessert la Bibliothèque François-Mitterrand (près de la nouvelle Bibliothèque de France), la gare de Bercy, Olympiades.

En bus

Ligne 27 Orange

Ligne 47 Rose

Ligne 64 qui va de Gambetta à la Place d’Italie. Turquoise/vert clair

Ligne 67 Rose

Ligne 83 Jaune foncé

Toutes ces lignes s’arrêtent à la Place d’Italie.

Le 13ème arrondissement ne ressemble pas au reste de Paris ! Ici, vous ne trouverez pas beaucoup d’immeubles de style haussmannien, car c’est un quartier beaucoup plus urbain. Bien qu’il ne soit pas en tête de liste pour la plupart des touristes, il y a quand même des choses sympas à voir ! Le 13ème arrondissement comprend la Bibliothèque Nationale, la Station F (un incubateur de start-up avec quelques restaurants très branchés), et le quartier chinois de Paris ! Les Parisiens du 13ème sont plus âgés, et c’est un quartier plus familial, avec beaucoup de diversité et une forte population immigrée. Il y réside une atmosphère presque new-yorkaise.